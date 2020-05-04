طائرة عسكرية أوروبية تنفذ مهمة مراقبة قبالة السواحل الليبية

ايوان ليبيا – أوج :

رصد موقع “ميليتاري رادار” العسكري الإيطالي، طائرة عسكرية تحمل علمي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، نفذت مهمة مراقبة قبالة السواحل الليبية.

وأوضح الموقع المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع، في تقرير له، طالعته وترجمته “أوج”، أن الطائرة من طراز DA62 G-WKTI من DEA Ltd هبطت في مطار لوكا بمالطا بعد تنفيذ مهمتها.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها مواقع ملاحة جوية عسكرية انتهاكات لطائرات تتبع دولاً أجنبية في مهمات استطلاعية أو استخباراتية أو حتى تدريبية وتجريبية لمروحياتها.

وبحسب تقارير لعدة مواقع رادارات عالمية – ترصد حركة الملاحة الجوية- فقد كثف سلاح الجو الإيطالي طلعاته فوق الأجواء الغربية للبلاد طيلة العام الماضي.

وكشف مراقبون، أن عدم خشية الدول التي تخترق الأجواء الجوية الليبية من افتضاح أمرها، يحصر الموقف في سيناريوهين كلاهما مر؛ فإما أن هذه الدول تتفق وحكومة الوفاق غير الشرعية أو أنها تأمن رد السراج، إذ ما كشف أمر مهمتها المجهولة.

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