الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لشهر ثالث لمكافحة تفشي كورونا

قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ليلة الإثنين/الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ لشهر ثالث لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن عباس أصدر مرسوما بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية تبدأ بتاريخ اليوم، ولمدة ثلاثين يوما، وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا .

وفرضت السلطة الفلسطينية حالة الطوارئ لمدة شهر في الخامس من مارس الماضي، إثر أول تسجيل حالات إصابة ب فيروس كورونا في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، ثم تمديد الطوارئ لشهر ثان مطلع أبريل.

في هذه الأثناء، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل 10 إصابات جديدة ب فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 532 حالة.

كما أعلنت الكيلة عن 37 حالة تعافي جديدة لمصابين ب فيروس كورونا في كل من الضفة الغربية وشرق القدس، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 143 حالة، فيما كان تم تسجيل 4 حالات وفاة. من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الصحية المتشددة، بالتزامن مع خطوات إعادة تشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وحث اشتية في بيان خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، على التقيد بالتدابير الصحية المتشددة، بوضع الكمامات، والقفازات والتقيد بإجراءات التعقيم الدائم والتباعد الاجتماعي، ولا سيما في المحلات التجارية والأسواق. وقبل 10 أيام، سمحت الحكومة الفلسطينية بعودة نحو 60 إلى 70 بالمائة من المنشآت الاقتصادية وفق مبدأ “التوازن ما بين الصحة العامة وإعادة تحريك العجلة الاقتصادية”. كما أعلنت وزارة العمل الفلسطينية أمس، عن بدء توجه آلاف العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل ضمن شروط الالتزام بالمبيت حتى نهاية شهر رمضان. وبحسب مصادر فلسطينية، فإنه من المقرر أن يدخل قرابة 40 ألف عامل على دفعات يومية بتنسيق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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