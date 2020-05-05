وضع دليل لوقاية أطقم الطائرات من كورونا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعد المركز الوطني لمكافحة الأمراض دليلا ، نشرته صفحة مطار معيتيقة الدولي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،أمس الثلاثاء يحوي مجموعة من التعليمات للحفاظ على سلامة أطقم الطائرات خلال الرحلات من فيروس كورونا المستجد.

ويدعو الدليل إلى ضرورة تفادي الازدحام عبر تقسيم الركاب إلى مجموعات خلال صعودهم للطائرة كما يسمح للمسافر أن يحمل حقيبة يد خاصة بأغذية الأطفال والرضع والأدوية الخاصة والتي ممكن احتياجها خلال الرحلة، كما يمكنه حمل حقيبة يد خاصة بجهاز «لابتوب»، وحقيبة صغيرة للسيدات أو التي تحفظ الأموال والأوراق المهمة.

ونصح الدليل المسافرين بالالتزام بمقاعدهم وعدم التحرك أو تغيير الكرسي، وطلب إذن الضيافة بالطائرة عند الذهاب لدورة المياه لتجنب الزحام في الممر.

كما أكدت إدارة المطار أنه لن تقدم أي وجبات خلال الرحلة عدا قنينة ماء موجودة على كل كرسي.

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