افتتاح مركز الاستجابة السريعة لمجابهة كورونا في طرابلس

أعلن السراج رسمياً عن افتتاح مركز الاستجابة السريعة لمجابهة جائحة كورونا بمدينة طرابلس،أمس الاثنين حيث سيتيح التعامل السريع والاستجابة الفورية تجاه أي طارئ.

قال المجلس الرئاسي ان المركز تم تأسيسه بالتعاون بين وزارة الصحة والشركة القابضة للاتصالات، لافتا الى تخصيص الرقم المجاني 1448 لاستقبال المكالمات من الحالات المشتبه بإصابتها.

وكشف المجلس الرئاسي في بيان له أن المركز مجهز بأحدث وسائل التقنية كما يتواجد به 40 طبيبا و20 استشاريا جاهزين للرد على الاتصالات الواردة، إضافة إلى تجهيز فرق طبية ميدانية لعدد 65 وحدة لمختلف البلديات.

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