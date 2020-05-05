تسيير دوريات عسكرية للجيش الوطني في هذه المناطق من الجنوب

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت شعبة الإعلام الحربي على حسابها عن اطلاق دوريات مكونة من الوحدات العسكرية بالجيش الوطني في حملة أمنية واسعة لفرض الأمن داخل منطقتي حوض مرزق وأوباري ، وتأمين كامل الحدود الواقعة في نطاق المنطقة الجنوبية تنفيذاً لآوامر القيادة العامة للجيش الوطني والتي تقتضي برفع حالة التأهب القصوى لفرض السيطرة الأمنية في كامل الجنوب الليبي .

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن الدوريات القتالية تحركت إلى منطقتي حوض مرزق واوباري ، لفرض الأمن ومكافحة الجريمة والقبض على المهربين والخارجين عن القانون وتأمين الحدود الليبية الواقعة في كامل المنطقة والتي تحد الجزائر والنيجر وتشاد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا