تسيير دوريات عسكرية للجيش الوطني في هذه المناطق من الجنوب

ايوان ليبيا – وكالات :
كشفت شعبة الإعلام الحربي على حسابها عن اطلاق دوريات مكونة من الوحدات العسكرية بالجيش الوطني في حملة أمنية واسعة لفرض الأمن داخل منطقتي حوض مرزق وأوباري ، وتأمين كامل الحدود الواقعة في نطاق المنطقة الجنوبية تنفيذاً لآوامر القيادة العامة للجيش الوطني والتي تقتضي برفع حالة التأهب القصوى لفرض السيطرة الأمنية في كامل الجنوب الليبي .
وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن الدوريات القتالية تحركت إلى منطقتي حوض مرزق واوباري ، لفرض الأمن ومكافحة الجريمة والقبض على المهربين والخارجين عن القانون وتأمين الحدود الليبية الواقعة في كامل المنطقة والتي تحد الجزائر والنيجر وتشاد.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك