تايلاند تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

أعلنت تايلاند اليوم الثلاثاء تسجيل حالة إصابة جديدة ب فيروس كورونا دون رصد وفيات جديدة وهو أقل عدد إصابات منذ التاسع من مارس .

وقالت السلطات إن الحالة الجديدة لرجل تايلاند ي في الخامسة والأربعين من إقليم ناراتيوات في جنوب البلاد.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة وضع كوفيد-19 التابع للحكومة إن عدد الحالات الجديدة تراجع في الأسبوعين الماضيين باستثناء بؤرة في مركز لاحتجاز المهاجرين في جنوب تايلاند حيث رُصدت 60 حالة إصابة جديدة خلال هذه الفترة.

وسجلت تايلاند 2988 إصابة و54 وفاة ب فيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض هناك في يناير .

وقال تاويسين إن 2747 مريضا تعافوا فيما لا يزال 187 يعالجون في المستشفيات.

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