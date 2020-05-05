اتفاق ريال سوسيداد وأتليتك بلباو على تأجيل نهائي كأس إسبانيا ليقام بجماهير

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني السماح للأندية باستئناف التدريبات هذا الأسبوع في خطوة نحو استكمال الموسم.

ويتنافس على نهائي كأس ملك إسبانيا كل من ريال سوسيداد وأتليتك بلباو من إقليم الباسك.

وتم نشر بيان رسمي “اتفق رئيسا ريال سوسيداد وأتليتك بلباو بعد اجتماع مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم على أن تقام مباراة نهائي كأس الملك بحضور جماهيري وبصورة رسمية”.

وكشف البيان “يتم تحديد موعد النهائي والاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة المعنية”.

وأضاف “كانت رغبة وإرادة كلا الناديين الآن وقبل ذلك، اللعب والاستمتاع بالمباراة النهائية مع المشجعين”.

وتابع البيان “يرغب سوسيداد وأتليتك بلباو في إبراز أحد أكثر الأحداث الرياضية المرموقة خاصة أنه فريد من نوعه هذه النسخة بناديين من إقليم الباسك”.

وأتم “لذلك نرغب في إقامة المباراة مع جماهيرنا ومؤيدينا فهم الجوهر الحقيقي وسر وجود هذه الرياضة الرائعة”.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا