رونالدو يصل إيطاليا.. ويبدأ الحجر الصحي

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت عن حل مشكلة طائرة رونالدو الخاصة والإقلاع ثم الوصول إلى إيطاليا.

وأوضح التقرير أن رونالدو سيبدأ فترة الحجر الصحي الفترة المقبلة بجانب عائلته بعد الوصول إلى مدينة تورينو.

ولا يزال من غير الواضح إذا كان رونالدو سيبتعد عن التواصل مع الآخرين لمدة أسبوعين كاملين أم سيتم قطع تلك الفترة.

وينتظر يوفنتوس عودة لاعبيه إلى إيطاليا من أجل استئناف التدريبات بشكل تدريجي تمهيدا لاستئناف النشاط من جديد.

وغاب عن يوفنتوس 10 لاعبين بسبب سفرهم إلى بلادهم الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

ومن المتوقع ألا يعود جونزالو إيجوايين في الوقت الحالي كونه في الأرجنتين بأمريكا الجنوبية.

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