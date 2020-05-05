كورونا يزداد تفشيًا في روسيا

موسكو-العنوان

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة لليوم الثالث على التوالي، ما يشير إلى وجود انتشار سريع للوباء في أوروبا.

وبعد تسجيل 10آلاف و102 إصابة جديدة؛ باتت الحصيلة الإجمالية في روسيا 155 ألفا و370 إصابة و1451 وفاة.

وفي حين بدأت دول أوروبية عدة رفعا تدريجيا لإجراءات الإغلاق، تشهد روسيا انتشارا للوباء بوتيرة أسرع بكثير من بقية أنحاء أوروبا.

وباتت موسكو بؤرة الوباء في روسيا، حيث تتركز نحو نصف الحالات في العاصمة وأعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الخميس أنه أصيب بالفيروس.