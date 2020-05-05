الكويت تسجل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويت ية اليوم الثلاثاء تسجيل 526إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5804 حالات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويت ية الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه لم يتم تسجيل وفيات بالفيروس اليوم ليستقر العدد في البلاد عند 40 حالة.

ولفت السند إلى أن 90 إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بواقع 59 مستقرة و31 حرجة.

وكان وزير الصحة الكويت ي الدكتور باسل حمود الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 85 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 2032 حالة .

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