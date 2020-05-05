بحث آلية استبدال دعم الوقود

ايوان ليبيا – وكالات :

انعقد اليوم الثلاثاء بديوان حكومة الوفاق اجتماع موسع لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وبحث الحاضرون في الاجتماع الإجراءات العاجلة لتحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على قيمة الدينار أمام العملات الأخرى، إضافة إلى الحد من التضخم وتوفير السيولة، وآلية استبدال دعم الوقود.

وتناول الاجتماع الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بشكل عام وليبيا بشكل خاص بسبب توقف الموارد و بالأخص رفع الدعم عن المحروقات مع تفعيل علاوة العائلة ومنحة الزوجة والأولاد، وتسوية المعاشات الأساسية، ودعم المعاشات التقاعدية، ومنحة الباحثين عن العمل، والمزايا المالية لذوي الشهداء.

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