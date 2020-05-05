تقرير: الاتفاق تم.. برشلونة سيحصل على لاوتارو

وأشارت إلى أن الاتفاق بين الناديين يتضمن انتقال اللاعب البالغ عمره 22 عاما مقابل 57 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى لاعبين إثنين يحصل عليهما فريق نيراتزوري.

ورغم أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يقدر بـ94 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إنتر سيتخلى عن الأرجنتيني بقيمة أقل نظرا لأنه سيحصل على لاعبين من النادي الكاتالوني.

وأوضحت تقارير في وقت سابق رغبة برشلونة الملحة في التعاقد مع لاوتارو، الذي تألق للموسم الثاني على التوالي في الكالتشيو.

وشارك اللاعب الأسبق لنادي راسينج الأرجنتيني في 31 مباراة بالموسم الحالي مع إنتر وسجل 16 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

وانضم لاوتارو إلى إنتر في 2018 مقابل 25 مليون يورو.

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