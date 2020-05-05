إيبار في بيان رسمي: قلقون من التسبب في موجة جديدة من تفشي الفيروس

وقال نص بيان النادي الإسباني: “يقلقنا أنه إن فعلنا ما نحبه وهو ممارسة كرة القدم، قد نتعرض للعدوى وننقلها إلى أسرتنا وأصدقائنا”.

وواصل “حتى أننا قد نساهم في موجة جديدة من تفشي الوباء بعواقب وخيمة تؤثر مجددا على الجميع”.

وتوقفت منافسات كرة القدم في إسبانيا منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي الفيروس، وكان من المقرر أن تعود الأندية إلى تدريباتها خلال الأسبوع الجاري.

وكان من المقرر انطلاق التدريبات بمجرد أن يخضع جميع اللاعبين في الأندية لفحوصات فيروس كورونا، على أن تعود المباريات في شهر يونيو المقبل بدون حضور جماهيري.

إيبار يحتل المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة بعد 27 جولة.

وأصاب فيروس كورونا أكثر من 219 ألف شخص في إسبانيا كما قتل أكثر من 25 ألف حالة وتعافى منه أكثر من 123 ألف حالة.

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