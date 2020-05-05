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ماكرون: فرنسا قد تحد الرحلات الدولية هذا الصيف لتجنب عودة ظهور كورونا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، إنه من غير المحتمل أن يتمكن الفرنسيون من القيام برحلات خارجية هذا الصيف، بل إنه قد يتم تقييد الرحلات داخل أوروبا لتقليل مخاطر عودة ظهور وباء كورونا.
وأضاف ماكرون – في تصريحات للصحفيين خلال زيارته لإحدى المدارس خارج العاصمة الفرنسية باريس أوردتها قناة (فرانس 24) الفرنسية اليوم الثلاثاء، أنه “من المبكر جدا القول إذا كان بوسعنا قضاء العطلات.. ما أستطيع أن أقوله هو أننا سنحد من السفر الدولي حتى خلال العطلات الصيفية”.
ومن المقرر، أن تنهي فرنسا الإغلاق المفروض بسبب كورونا في 11 مايو الجاري، حيث سيتم السماح للأشخاص بالتحرك حول محل إقامتهم لمسافة تصل إلى 100 كيلو متر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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