نيويورك: تسجيل 1700 وفاة بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين لم يبلغ عنها سابقا

أعلنت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الإبلاغ عن تسجيل أكثر من 1700 حالة وفاة ب فيروس كورونا المستجد في دور رعاية المسنين لم يُبلغ عنها سابقًا.

ذكر ذلك قناة “سكاي نيوز” الإخبارية في نبأ عاجل، دون المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت، مساء أمس الإثنين، وفاة 1015 شخصًا بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تُسجل في هذا البلد منذ شهر.

وينتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و600 ألف إصابة، وتخطت الوفيات حاجز الـ250 ألف حالة.

وقد صنَّفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي مرض فيروس كورونا “جائحةً” أو “وباءً عالميًا”، مؤكدةً أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معبّرةً عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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