الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4838 حالة والوفيات إلى 470 حالة

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا ب الجزائر جمال فورار، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 4838 حالة إصابة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 470 حالة وفاة.

وقال فورار – في مؤتمره الصحفي اليومي – إنه تم تسجيل 190 حالة إصابة جديدة، و5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 2067 حالة.

يُذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائر ية حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائر ية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة التي تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.

وقرر الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائر ي عبدالعزيز جراد تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 14 مايو الجاري.

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