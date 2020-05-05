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أنباء عن التعرف على المسؤولين عن اختفاء النائبة سهام سرقيوة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتوا بنسودا في إحاطة قدمتها اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو إلى مجلس الأمن الدولي أن المحكمة توصلت إلى معلومات مهمة تشير إلى المسؤولين عن اختفاء عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة.

وأضافت بنسودا أنه قد تم اكتشاف عديد الانتهاكات التي تشهدها السجون في ليبيا وخاصة في  المنطقة الشرقية.

وأعربت بنسودا عن قلقها  إزاء تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة أعمال العنف حول طرابلس والتي تسببت في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين مشيرة الى أن المحكمة قد تصدر أوامر اعتقال جديدة في ليبيا.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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