فوائد ممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك

ايوان ليبيا – وكالات :

أجمع الأطباء والمتخصصين على أهمية ممارسة الرياضة بشكل مستمر ودائم طوال أيام السنة للمحافظة على صحة وكفاءة الأجهزة الحيوية واللياقة الصحية والبدنية والوقاية من الأمراض المختلفة. كما أن ممارسة الرياضة تساهم في إكساب الجسم الجمال والرشاقة، القوة والمرونة بالاضافة الى أنها تقضي على الخمول والكسل والشيخوخة المبكرة الى جانب أنها تزيد من الثقة بالنفس وتساعد على التخلص من الضغوط الحياتية والتوتر المصاحب للحياة العصرية.

تصبح ممارسة الرياضة في رمضان ضرورة للمحافظة على حيوية وصحة الجسم حيث أن نظام الحياة اليومي ونظام الجسم يتغير في رمضان. فعدد ساعات النوم الليلي تقل ويقل النشاط البدني في النهار ويتركز في الفترة المسائية، بالإضافة إلى تغير النظام الغذائي من حيث عدد وتوقيت الوجبات وكذلك نوع الوجبات حيث تتصف الوجبات بالكويت مثلا بزيادة السكريات والدهون. ونتيجة للصيام الطويل طوال النهار وحرمان الجسم من الماء خاصة في الأجواء الحارة كجو الخليج العربي يحدث جفاف في الجسم وضعف في العضلات. لذلك تصبح ممارسة الرياضة مهمة جداً لتقوية العضلات وصحة وسلامة الجسم وللاستفادة من مميزات الصيام.

أثبتت المراجع العلمية أن لممارسة الرياضة في رمضان فوائد كثيرة على الجسم:

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