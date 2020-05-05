إيفرا: رونالدو وافق على العودة لـ يونايتد.. هذه كانت خطط فيرجسون قبل أن يصدمني

وقال إيفرا في حواره الإذاعي لموقع يونايتد الرسمي: “أصعب لحظة في مسيرتي مع مانشستر يونايتد كانت اعتزال فيرجسون”.

وأكمل “قبل اعتزاله بأسبوعين أتذكر انتشار الكثير من الشائعات حول اعتزاله في عام 2014 ووجدته يقول لي باتريس أنا لن أعتزل سأبقى هنا لـ10 سنوات أخرى”.

وواصل إيفرا “فيرجسون قال لي أنا واثق بنسبة 99% إنني سوف أستعيد رونالدو وسأضم جاريث بيل، أحتاج فقط لهذين اللاعبين للفوز بدوري أبطال أوروبا مجددا”.

وتابع اللاعب الفرنسي “وكي أكون أمينا فقد اتصلت برونالدو وسألته وقال لي إنه وافق على طلب فيرجسون وإنه سيعود إلى مانشستر يونايتد”.

وأضاف “في أحد الأيام وصلنا لمقر التدريبات ووجدت الكثير من الكاميرات وقلت يا للهول هناك شيء ما خطأ حدث ربما أحد اللاعبين قام بشيء ما خاطئ وإننا سنصبح في مشكلة”.

وأردف “لكن عقب دخولنا لغرفة الملابس قيل لنا إن المدرب سيجتمع بنا ولم تكن أبدا أنباء جيدة”.

وتابع “اعتذر فيرجسون للجميع وقال الكثيرون تحدثوا عن اعتزالي قبل أن أتحدث عنه من الأصل لكنني سأعتزل لأن زوجتي تحتاجني”.

وأتم إيفرا “اعتذر فيرجسون كثيرا لروبن فان بيرسي وشينجي كاجاوا لأنهم اشتراهما قبل بداية الموسم الماضي فقط، اعتذر لهما خصيصا”.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا