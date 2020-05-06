القيادة العامة للقوات المسلحة تنعي الرائد أسامة امسيك وزملائه

بنغازي 06 مايو 2020 (وال) – نعت القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية الرائد أسامة امسيك الزنتاني وباقي رفاقه من أبناء القوات المُسلحة الذين استشهدوا اليوم أثناء صدّ الهجوم الغادر على قاعدة عقبة بن نافع.

القيادة العامة أوضحت بأن امسيك ورفاقه قبل استشهادهم تصدوا لمجموعات الحشد المليشياوي الموالي للعدوان التركي على قاعدة عقبة بن نافع العسكرية .

واختتمت قيادة الجيش نعيها :” إنضم الرائد أسامة امسيك إلى ملحمة الشهداء التي يسطرها جنودنا الأبطال” .

وقال مصدر عسكري إن القوات المسلحة العربية الليبية فقدت اليوم “11” من منتسبيها في معركة العز والشرف معركة صد الهجوم الفاشل على قاعدة الوطية من قبل المليشيات المدعوم بالمرتزقة السوريين ومليشيات الوفاق .

المصدر ذكر ، أن شهداء القوات المسلحة هم؛ الرائد أسامة امسيك من مدينة الزنتان، والجندي أيمن التومي نقاجي من مدينة الزنتان، والجندي أيمن محمد الذيب من مدينة صبراتة، والجندي حسن الدباشي من مدينة صبراتة، والجندي مهند قرير الخويلدي من مدينة زلطن.

وأضاف، بأنه فُقد أيضًا؛ الجندي نزار عاشور الغنيمي من منطقة الغنايمة، والجندي محمد علي البحري من مدينة الرجبان، والجندي أحمد خليفة الخويلدي من مدينة الجميل، والجندي سراج الماقوري من مدينة صرمان، والجندي عيسي عبدالسلام الوازني من مدينة الجميل، والجندي محمد عبدالكريم احداش من مدينة الزنتان.

جدير بالذكر، أن الرائد أسامة امسيك الزنتاني، عسكري متدرب في الكليات العسكرية برتبة رائد عرف بشراسته في القتل مُقبل غير مدبر، وكان الآمر المُكلف بقياده كتيبه أبوبكر الصديق، وأيضًا عنصر بارز في إداره الحروب الميدانية، وآمر محور العسة رفقه العقيد العجمي العتيري بأمن الجميل والعسة ورقدالين سنه 2016م.

ومن المعروف أيضًا أن جمع العسكريين النظامين بقاعدة الوطية، وشارك بحرب تحرير صبراتة من الدواعش، وشارك بطرد المُقاتلة من العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية قامت بغطاءٍ جويّ تركي، مساء الثلاثاء، بمحاولات يائسة لشن هجوم على قاعدة “الوطية العسكرية”، فيما تصدت قوات الجيش الوطني للهجوم. (وال- طرابلس)

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