بالصور .. تحرك فرقة خاصة من كتيبة طارق بن زياد نحو محاور القتال في غرب ليبيا

بنغازي 06 مايو 2020 (وال) – أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تحرك فرقة من القوات الخاصة بكتيبة طارق بن زياد المُقاتلة فجر اليوم الثلاثاء، لدعم ومساندة باقي الوحدات في محاور القتال في غرب ليبيا.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها في “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، أن هذه المجموعة العسكرية من كتيبة طارق بن زياد تحركت بعد أن تم تعزيزها بأحدث العتاد والتجهيزات.

وقالت الشعبة، إنه إسناداً للوحدات العسكرية المرابطة في محاور غرب الوطن، ودعماً لعمليات القوات المُسلحة العسكرية لتحرير كافة ما تبقى من الوطن ولرد الغزاة الأتراك ومجموعات الحشد المليشياوي.

وأشارت الشعبة، إلى أن هذه الفرقة تُعد إحدى فرق النُخبة والتي تلّقت تدريباتها على أعلى مستوى وبأحدث أساليب التدريبات القتالية في حرب الشوارع. (وال – بنغازي)

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