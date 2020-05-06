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وزير الصحة التركي: عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا تتجاوز الـ 129 ألف حالة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

سجلت تركيا، اليوم الثلاثاء، 59 حالة وفاة جديدة و1832 إصابة مؤكدة بجائحة فيروس “كورونا” المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي المصابين 129 ألف حالة.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوج – في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن إجمالي عدد الإصابات بوباء كورونا في تركيا ارتفعت إلى 129491 والوفيات إلى 3520 بعد تسجيل 1832 إصابة و59 حالة وفاة”.
وأضاف: “تعافي 5119 مصابًا من فيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 73285”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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