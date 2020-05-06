انضمام فرقة مختصة بحرب الشوارع الى مواجهات طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

ذكر المكتب الإعلامي التابع للقيادة العامة للجيش الوطني أن فرقة من القوات الخاصة بكتيبة طارق بن زياد المقاتلة قد تحركت فجر أمس الثلاثاء لدعم ومساندة الوحدات الرابضة في محاور القتال وأن المجموعة تحركت بعد تعزيزها بأحدث العتاد والتجهيزات.

وتعد هذه الفرقة إحدى فرق النُخبة على مستوى الجيش الوطني والتي تلّقت تدريباتها على أعلى مستوى وبأحدث أساليب التدريبات القتالية في حرب الشوارع .

وعلق المكتب على هذا التحرك بأنه (إسناداً للوحدات العسكرية المرابطة في محاور غرب الوطن ، ودعماً لعمليات القوات المُسلحة العسكرية لتحرير كافة ما تبقى من وطننا ولرد الغزاة الأتراك ومن والاهم من مجموعات الحشد المليشياوي) – حسب منشور للمكتب.

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