تقرير: الدوري الألماني لن يعود 15 مايو.. هذا أبكر موعد مقترح للاستئناف

وقالت “تليجراف” إن بوندسليجا لم يحصل على الضوء الأخضر حتى الآن، بعدما صممت الحكومة الألمانية أن أسبوعين جديدين من العزل ضروريان قبل الاستئناف المنتظر.

ونقلت الجريدة الإنجليزية، عن وكالة الأنباء الألمانية، أن مرحلة العزل الأخيرة من الممكن أن تكون في شكل معسكر تدريبي.

وأفاد التقرير، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستقابل مجموعة من المسؤولين صباح اليوم الأربعاء، قبل الإعلان عن التأجيل رسميا.

واستأنفت الفرق الألمانية تدريباتها منذ منتصف أبريل تحت قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي.

وبالتالي، في ظل الظروف الحالية، لن يُستكمل الدوري الألماني قبل يوم 22 مايو.

وفي وقت سابق، أعلن نادي إرتسغيبيرغه آوه الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الألماني عن دخول كافة أعضاء فريقه سواء لاعبين أو مدربين في حجر صحي بعد اكتشاف إصابة أحد أعضاء الفريق دون الكشف عن منصبه بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال النادي في بيانه: “جميع أعضاء الفريق دخلوا في حجر صحي، وسنعزز من إجراءاتنا الاحترازية ونستمر في استشارة طبيب الفريق”.

وأتم البيان: “كامل أعضاء الفريق سيخضعون لفحص طبي يوم الخميس”.

يأتي ذلك بعد يوم وحيد من إعلان رابطة الكرة الألمانية للمحترفين عن خضوع 1724 لاعبا في 36 ناديا بالدرجات المختلفة الأولى والثانية لاختبارات فيروس كورونا، وكذلك الإعلان عن إصابة 10 لاعبين بالفيروس.

وتوقفت منافسات الدوري الألماني في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 166 ألف شخص في ألمانيا.

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