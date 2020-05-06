ديوان المحاسبة يدعو للتحقيق في القبض على قرقاب

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب ديوان المحاسبة في طرابلس بالإفراج عن مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام بالديوان رضا قرقاب.

وقال ديوان المحاسبة أن قرقاب يتمتع بـ«حصانة قانونية»، إذ لا يجوز القبض على أعضاء الديوان أو التحقيق معهم إلا بإذن من رئيس الديوان، حسب المادة 38 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة رقم 19 للعام 2013، ما يجعل القبض عليه «عملية احتجاز قسري بالقوة بشكل مخالف للقانون وجريمة» وفق المادة 428 من قانون العقوبات، والمادة 1 من القانون رقم 10 للعام 2013، الخاصة بتجريم التعذيب والإخفاء القسري واصفا عملية احتجازه من الجهة التنفيذية التي تخضع لرقابته بـ«الانحراف الخطير» عن قواعد ومبادئ الحكم الرشيد، قائلا إنه «يقوض جميع مساعي وجهود تأسيس دولة المؤسسات والقانون».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا