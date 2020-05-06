كيف يعوض المركزي عجز إيرادات النقد الأجنبي

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف المصرف المركزي عن قيمة العجز في إيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة بين الأول من يناير و30 أبريل الماضي التي بلغت 1.67 مليار دولار.

وأكد المركزي أن هذا المبلغ جرى تغطيته من احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي.

وأوضح المصرف المركزي، في بيان الإيراد والانفاق في الفترة نفسها، والصادر اليوم الأربعاء، أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي بلغ 3.5 مليار دولار في حين وصل إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال هذه الفترة إلى 5.17 مليار دولار.

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