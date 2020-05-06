الملكة إليزابيث تهني حفيدها الهارب بعيد ميلاد ابنه الأول

بعثت الملكة إليزابيث الثانية ، ملكة بريطانيا ، بتهانيها، اليوم الأربعاء لآرتشي، ابن حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الأول.

وكتب قصر باكنجهام تغريدة قال فيها “عيد ميلاد سعيد لآرتشي ماونتباتن ويندسور الذي يحتفل بعيد ميلاده الأول”، ونشر صورة للملكة أثناء لقائها بآرتشي و هاري وميجان ووالدتها دوريا العام الماضي.

كما بعث الأمير ويليام ، الشقيق الأكبر لهاري، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ، بتهانيهما لآرتشي.

ويأتي آرتشي في المرتبة السابعة لتولي العرش البريطاني بعد تشارلز وويليام وأبناء ويليام الثلاثة وهاري.

وكان هاري “35 عاما” وميجان “38 عاما” قد أعلنا في يناير الماضي عن عزمهما ” التخلي” عن واجباتهما الملكية والعيش بصورة أكثر استقلالية وخصوصية في أمريكا الشمالية. وقد انتقلا مؤخرا لمنزلهما في لوس أنجلوس.

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