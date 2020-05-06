قنصل مصر في دبي: أجرينا اتصالات مكثفة بكل المصريين الراغبين في العودة لمصر

قال السفير أشرف الديب قنصل عام مصر في دبي والولايات الشمالية، إن القنصلية أجرت على مدار الساعات الماضية، اتصالات مكثفة بكل الحالات الطارئة بين المصريين المقيمين بدولة الإمارات والراغبين في العودة إلى مصر، وذلك وفقا لأولوية ظروفهم وبياناتهم المسجلة.

وأضاف السفير أنه سيتم إخطارهم بموعد المغادرة وطريقة حجزهم تذاكر الرحلة، مشيرًا إلى أن الحجر الصحي سيكون في مراكز الشباب وعلي نفقة الدولة شامل الانتقالات وكافة مستلزمات المعيشة طوال فترة الحجر.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تبدأ غدا إطلاق أولي رحلاتها من دبي في تمام الرابعه عصرًا بتوقيت دبي لنقل الدفعه الاولي من العالقين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم علي الموقع الذي حددته القنصليه المصريه منذ فترة والذين تنطبق عليهم شروط العالقين وهم المتواجدون بتأشيرة سياحه أو للعلاج أو الحالات الانسانيه الطارئه أو من فقدوا ذويهم أو أعمالهم.

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