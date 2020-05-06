عمدة موسكو يسمح باستئناف عمل المؤسسات الصناعية وشركات البناء اعتبارا من 12 مايو الحالي

أعلن عمدة العاصمة الروسية ، سيرجي سوبيانين، السماح باستئناف عمل المؤسسات الصناعية و شركات البناء في موسكو اعتبارا من 12 مايو الجاري وبشكل كامل.

وقال سوبيانين، خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو، اليوم الأربعاء: “إن استقراراً ما يُسجل حالياً ب موسكو في عدد الوفيات جراء الوباء التاجي؛ ما يسمح بإمكانية العمل لجميع الشركات الصناعية و شركات البناء ابتداء من 12 مايو الحالي.

وأضاف:” أن هذه الخطوة مهمة لاقتصاد المدينة، ومهمة للغاية لاقتصاد البلاد عموما، لأن طلبات الشركات في موسكو يخلق 3.5 مليون فرصة عمل في البلاد”.

يُذكر أن المركز الروسي لعمليات مكافحة ” كورونا” أعلن في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 10 آلاف و559 إصابة جديدة بالفيروس في عموم روسيا خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي المصابين 165 ألفا و 929 حالة. وسجلت أكثر حالات الإصابة في موسكو (5858 حالة) ، أي بنسبة 55.5%.

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