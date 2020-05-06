رئيس الوزراء البريطاني يعلن تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب كورونا الإثنين القادم

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، إن إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا قد يبدأ تخفيفها من الإثنين القادم “إذا ما كان هذا ممكنا.”

وأعرب خلال ردوده اليوم في جلسة مجلس العموم حول أسئلة رئيس الوزراء عن أمله في أن يصبح من الممكن تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا الأسبوع القادم بدءا من يوم الإثنين.

وفي كلمته أمام النواب قال جونسون إنه سيلقي كلمة الأحد لإعلان خارطة الطريق لتيسير إجراءات الإغلاق، وفق صحيفة “إيفننج ستاندارد” البريطانية.

وتساءل النواب لماذا لن تجري كلمة جونسون التي سيعلن فيها تيسير إجراءات الإغلاق أمام النواب أولا.

وقال جونسون في رده “السبب في هذا بسيط، فنحن بحاجة للتأكد من البيانات التي يمكن بها أن نعلن عن هذه الخطوة، وأن المعلومات التي نحتاجها ستأتي خلال الأيام القليلة القادمة.”

وأضاف:”المعلومات تأتي بشكل مستمر خلال الأيام القليلة القادمة. نريد إذا ما إستطعنا أن نرى إذا كان بمقدورنا أن نعود للعمل مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ بعض هذه الإجراءات بدءا من يوم الإثنين القادم.



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