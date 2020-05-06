خطة المؤسسة الليبية للاستثمار لدعم مركزها المالي

ايوان ليبيا – وكالات :

شرعت المؤسسة الليبية للاستثمار، في تنفيذ خطة دعم عملياتها التشغيلية في الخارج في إطار تعزيز مركزها المالي والحفاظ على استثماراتها من تداعيات أزمة كورونا التي أنهكت الاقتصاد العالمي وذلك بعد إعداد خطة استراتيجية تضمن تنافسية الاستثمارات الليبية في الخارج بعد انتهاء جائحة كورونا تتضمن مراقبة الملاءة المالية للبنوك التي تحتفط بودائع المؤسسة، وتتبع أسعار الفائدة وتوقعاتها المستقبلية في ظل تداعيات العزل العام وشلل الحياة الاقتصادية عالميا.

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قالت قبل نحو أسبوعين، إنها تعمل على تحليل الاستثمارات من خلال منظومات متخصصة ومرخصة لصالحها، إلى جانب استمرار العمل على مراقبة الملاءات المالية للبنوك، التي تحتفظ بودائع المؤسسة، لمتابعة أسعار الفائدة والتوقعات المستقبلية وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس «كوفيد 19».

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