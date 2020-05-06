السفارة الأميركية ترحب بتوحيد شركة البريقة لتسويق النفط

ايوان ليبيا – وكالات :

رحبت سفارة الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط «إعادة هيكلة ناجحة لشركة البريقة لتسويق النفط»،.

وقالت السفارة أنه «يجب أن تبقى المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة بعيدة عن التجاذبات السياسية، وذات كفاءة تقنية، ومزودة بالموارد المناسبة من أجل تحقيق مهمتها الحيوية لفائدة جميع الليبيين» و أن «الولايات المتحدة الأميركية تحث على إنهاء الإغلاق غير الضروري لقطاع الطاقة في ليبيا ووقف استهداف أفراد ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط».

ورأت السفارة الأميركية أن «محاولات عسكرة قطاع الطاقة، وتهريب المنتجات البترولية بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو مزيد التقسيم للمؤسسات الاقتصادية الليبية يتعارض مع تطلعات الشعب الليبي للمضي قدما بالبلاد والاستجابة للتحدي غير المسبوق الذي يشكله وباء فيروس كورونا المستجد».

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