روسيا تطالب الأمم المتحدة بتسريع عملية اختيار خليفة غسان سلامة في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال نائب الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة ، غينادي كوزمين إن موسكو تعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة بحاجة إلى تعيين مبعوث خاص جديد لليبيا في أقرب وقت ممكن بعد استقالة غسان سلامة داعيا الأمين العام أنطونيو غوتيرش إلى تعيين مبعوثه الخاص في أقرب وقت ممكن من أجل العملية السياسية الليبية مشيرا إلى أنه من الممكن فقط ضمان السلام في ليبيا من خلال الحوار بين الليبيين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قال في وقت سابق أنه يواجه بعض الصعوبات في الحصول على شخص يمكنه نيل الإجماع من جميع الأطراف،

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