إجراءات جديدة لعودة العالقين في المملكة المتحدة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت السفارة الليبية في لندن والقنصلية العامة في مانشستر، مباشرة تنفيذ خطة الحجر الصحي تمهيدا للعودة بالمواطنين العالقين في المملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا إلى أرض ليبيا، بمدينة لندن ابتداء من يوم الجمعة المقبل، موضحة أنه سيتم الإعلان عن عنوان الفندق وقوائم الأسماء ومواعيد الاستقبال حال اعتمادها.

وقالت السفارة أنه سيتم استقبال المواطنين على دفعات وفقا للقوائم التي سيتم نشرها لاحقا وخلال اليوم المحدد لكل دفعة حيث يلتزم كل مواطن بالتوقيع على نموذج البيانات الشخصية الخاص به المعد من قبل لجنة الأزمة، كما يلتزم بالتوقيع على تعهد كتابي مفاده التقيد بجميع التدابير الاحترازية الواجب اتباعها طيلة فترة الحجر الصحي، وبقبول الاستبعاد في حال الإخلال بها وتحمل المسؤولية المالية والقانونية كافة في حال اعتذاره خلال فترة الحجر الصحي أو بعد انتهائها وقرر التراجع عن قرار العودة الى ليبيا.

وأوضحت أنه تسهيلا للإجراءات، سيتم استلام جوازات السفر حال الوصول إلى الفندق، حيث سيتم طلب الخدمة الجماعية لوضع ختم الخروج في المطار قبل الرحلة، وسيتم تسليم جوازات السفر لأصحابها من قبل السلطات المختصة في المطار وهم في طريقهم الى الطائرة للتأكد من بياناتهم، كما سيتم إجراء تحاليل PCR حال الوصول إلى الفندق، ومن تظهر نتيجة تحاليله موجبة سيتم نقله إلى مكان آخر لتلقي العلاج، وبالتالي سيتعذر عليه السفر إلى ليبيا مع المجموعة.

وأضافت أنه سيتم إعادة إجراء الفحص الطبي قبيل المغادرة للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، ومن كانت نتائج تحاليله موجبة سيتعذر عليه السفر، متابعة أنه تنفيذا لتعليمات الخطوط الناقلة فإنه تسري على الجميع إجراءات السفر المتعارف عليها من حيث عدد الحقائب والوزن الزائد، لذا يتعذر تماما السماح بأكثر من حقيبتين لكل مسافر “لا يتجاوز وزن الواحدة منها 23 كيلو” وحقيبة يد “لا يتجاوز وزنها 8 كيلو”، كما لا يتجاوز حجمها حجم حقيبة سفر اليد المتعارف عليها.

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