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نداء من غرفة عمليات الكرامة لشباب طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – أوج :

وجه الناطق باسم عملية الكرامة نداء إلى أهالي وشباب طرابلس بضرورة ترك محاور القتال، خصوصا أنهم ذاقوا المر والويل وتعرضوا للخطف والقتل والتشريد على يد المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، حتى أصبحت الحياة في طرابلس شبه مستحيلة؛ حيث تم التعدي على الآباء والأمهات على أبواب المصارف خلال مطالبتهم بحقوقهم.

وحذر الناطق، في تسجيل صوتي، تابعته “أوج”، شباب طرابلس من الزج بهم في محاور القتال بضغط من مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فائز السراج، قائلا: “السراج وغنيوة وكارة والتاجوري والبقرة وغيرها مجهزين شنطهم وعلى أول رحلة سيغادرون البلاد”.

وخاطب شباب طرابلس قائلا: “دمك ماهو رخيص بل غالي، وانت اللي بكرة بتبني وتنشأ وتؤسس ويقوم عليك كيان الدولة الرئيسية وعمادها، وانت الذي سيؤسس دولة القانون والحق، وليست الدولة التي تعيش تحت إمرة غنيوة والتاجوري وغيرهما”، مطالبا إياهم بالتفكير في هذه الأمور وما يحدث من انتهاكات لكبار السن والمعتقلين والأموال التي نهبتها حكومة الوفاق التي تحاول أن تجعل ليبيا منصة احتلال.

واختتم بقوله: “من دخل داره فهو آمن، والجيش هيدخل طرابلس لا محالة، لكن يعز علينا موت أحدكم لخاطر المليشيات”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • استمروا في الضرب على مصراتة حتى تقضوا على الطيران المسير الذي حتى الدجاج لم يسلم منه, نريد ديك الكناسة عميل اردوغان قنونو يموت بالحسرة .
    سيطروا على الجو وانقضوا بلادكم من قبل الشايب النحس سيالة يطالب بالهدنة.
    عصابة مجرمة ولو يا رجال حررتوا بلادكم تكونوا ذو حظ عظيم وعرفتم الصادقين والمنافقين ..اللهم انصر صاحب الحق

    رد

  • الضرب على مصراتة حتى تقضوا على الطيران المسير الذي حتى الدجاج لم يسلم منه, نريد ديك الكناسة عميل اردوغان قنونو يموت بالحسرة .
    سيطروا على الجو وانقضوا بلادكم من قبل الشايب النحس سيالة يطالب بالهدنة.
    عصابة مجرمة ولو يا رجال حررتوا بلادكم تكونوا ذو حظ عظيم وعرفتم الصادقين والمنافقين ..اللهم انصر صاحب الحق

    رد

  • ساعدت الصفر عادت بغته بتفكرونا بحرب اكتوبر كان السادات يعلن عنها ثم يؤجلها حتى جاءت بغته وانتصر على اليهود فما احلى العمل فى صمت بينما الخوان يفكرون الان فى مرحلة ما بعد حفتر سيكملوا تفكيرهم فى قرقارش وسجن ابوسليم

    رد

    • اقضوا على الطيران المسير الذي حتى الدجاج لم يسلم منه, نريد ديك الكناسة عميل اردوغان قنونو يموت بالحسرة .
      سيطروا على الجو وانقضوا بلادكم من قبل الشايب النحس سيالة يطالب بالهدنة.
      عصابة مجرمة ولو يا رجال حررتوا بلادكم تكونوا ذو حظ عظيم وعرفتم الصادقين والمنافقين ..اللهم انصر صاحب الحق

      رد

  • بعد ان عاش الخوان فى اوهام وتصورا ان قاعدة مصراته حصن حصين يؤمن المدينة وجدوا نسور الجو يدكوا مصراته من جديد فكذبوا عليهم وقالوا مخلفات من ااحرب العالمية الثالثة فكيف يبرروا اكاذيب قنونو الذى يعمل بيبيه على نفسه ومرعوب فى البيت

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  • من الوطية جاء خبر الانكسار السار واليوم من مصراته خبر سار وغدا الانتصار بطرابلس وهزيمة الخوات والقبض عليهم وهم يستعدون لمرحلة ما بعد حفتر والان حافطر فى ميدان الشهداء قريبا

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  • سحق محق ، لو كانوا يفهموا راهو فهموا من زمان هادوا هرس بالمدفعية يرفعوه مكوم وتمت

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