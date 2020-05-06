نداء من غرفة عمليات الكرامة لشباب طرابلس

ايوان ليبيا – أوج :

وجه الناطق باسم عملية الكرامة نداء إلى أهالي وشباب طرابلس بضرورة ترك محاور القتال، خصوصا أنهم ذاقوا المر والويل وتعرضوا للخطف والقتل والتشريد على يد المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، حتى أصبحت الحياة في طرابلس شبه مستحيلة؛ حيث تم التعدي على الآباء والأمهات على أبواب المصارف خلال مطالبتهم بحقوقهم.

وحذر الناطق، في تسجيل صوتي، تابعته “أوج”، شباب طرابلس من الزج بهم في محاور القتال بضغط من مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فائز السراج، قائلا: “السراج وغنيوة وكارة والتاجوري والبقرة وغيرها مجهزين شنطهم وعلى أول رحلة سيغادرون البلاد”.

وخاطب شباب طرابلس قائلا: “دمك ماهو رخيص بل غالي، وانت اللي بكرة بتبني وتنشأ وتؤسس ويقوم عليك كيان الدولة الرئيسية وعمادها، وانت الذي سيؤسس دولة القانون والحق، وليست الدولة التي تعيش تحت إمرة غنيوة والتاجوري وغيرهما”، مطالبا إياهم بالتفكير في هذه الأمور وما يحدث من انتهاكات لكبار السن والمعتقلين والأموال التي نهبتها حكومة الوفاق التي تحاول أن تجعل ليبيا منصة احتلال.

واختتم بقوله: “من دخل داره فهو آمن، والجيش هيدخل طرابلس لا محالة، لكن يعز علينا موت أحدكم لخاطر المليشيات”.

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