رسميا – شفاء ديبالا من فيروس كورونا

وكان ديبالا قد أصيب بفيروس كورونا الشهر الماضي وجاء اختباره إيجابيا أربع مرات.

وأوضح نادي يوفنتوس أن ديبالا أجرى الفحص الطبي وفقا لبروتوكول الاتحاد الإيطالي للتأكد من فيروس كورونا وجاءت نتيجته إيجابية.

وأعلن نادي يوفنتوس أن سلبية عينة ديبالا تعني شفاء اللاعب وأن لم يعد يخضع لنظام العزل المنزلي.

ومن المتوقع دخول ديبالا في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة بعد إعلان شفائه بشكل رسمي.

وأعرب ديبالا عن سعادته بالشفاء من فيروس كورونا عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب ديبالا “وجهي يقول كل شيء، لقد تم شفائي في النهاية من فيروس كورونا”.

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