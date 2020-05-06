بعد رحيل لوزي المفاجئ.. 100 مدرب في انتظار فرصة تدريب شومبلي

وعقب إنهاء الموسم في فرنسا أعلن لوزي رحيله عن صفوف النادي بعدما أنهوا الموسم في المركز العاشر.

وتلقى النادي منذ الأول من مايو أكثر من 100 سيرة ذاتية لمدربين لتدريب الفريق وفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية.

ومن بين أبرز المهتمين بتدريب النادي، أوزالد تانشوت، ماركو سيميوني، باتريس جاراندي، وفابريتسيو رافينيلي.

رحيل لوزي يأتي بعد تدريبه الفريق لمدة 19 عاما، إذا قاد الفريق فنيا منذ 2001 وسبق له أن لعب 12 موسما في النادي كلاعب، أي أنه قضى 31 عاما بصفوف الفريق.

وقال لوزي عند رحيله في الأول من مايو: “أنها اللحظة المناسبة للنادي من لإيجاد شخص آخر، لقد صعدت بالفريق للدرجة الثانية وأنهينا الموسم عاشرا، كان من بالإمكان تقديم الأفضل، لكن كان يمكن أن يكون أسوأ”.

ويعد برونو هو شقيق فولفيو رئيس النادي الذي أبدى مفاجأته من رحيله قائلا: “إذا أراد الرحيل فليرحل، لن أمنعه، أنا لست من أجبرته على ذلك، هو من أراد ذلك”.

وأضاف التقرير أن لاعبي الفريق متمسكون بعودة مدربهم السابق، إذ زاروا المدرب في منزله لإقناعه بالعدول عن قراره والبقاء في تدريب الفريق.

وقال لوزي أنه قد يفكر في العودة مجددا “سأحتاج للتفكير، وسأخذ وقتي، لا يوجد شيء صعب أبدا، أحتاج إلى أسبوعين جيدين”.

وشهد لوزي 12 تأهلا للفريق، إذ قاده من الدرجات الأدنى حتى الوطنية ثم الموسم الجاري لأول مرة للدرجة الثانية.

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