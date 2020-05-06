تورينو يعلن إصابة أحد لاعبيه بـ فيروس كورونا

النادي الإيطالي أجرى فحوصات لكافة أعضاءه قبل عودتهم للتدريبات الجماعية واكتشفت الحالة.

ووفقا لبيان النادي الإيطالي لا يوجد أعراض حاليا للاعب الذي لم يُعلن عنه، ونُقل على الفور إلى الحجر الصحي وستتم مراقبته باستمرار.

وانضم تورينو لعدد كبير من الأندية الإيطالية التي أصيب لاعبيها أو أعضاء الطاقم الفني بـ فيروس كورونا.

ويعد باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي آخر اللاعبين الذين تعافوا من الفيروس ().

وأصبحت إيطاليا ثاني أكثر الدول الأوروبية تأثرا بفيروس كورونا بعد إسبانيا.

وبدأت الأندية الإيطالية العودة للتدريبات من أجل الاستعداد لبدء التدريبات الجماعية في النصف الثاني من الشهر الجاري تمهيدا لاستئناف الدوري.

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