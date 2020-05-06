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زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة كيبولايوان بإندونيسيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.9 درجة وقع في بحر باندا قبالة إندونيسيا اليوم الأربعاء.
وأضاف المركز، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية أن الزلزال كان على عمق 117 كيلومترا، وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال مبدئيا بنحو 6.8 درجة.
وأفادت الهيئة المسئولة عن توفير البيانات عن تسونامي في إندونيسيا ، أن قوة الزلزال لم تسبب موجات مد عاتية (تسونامي) تؤثر على منطقة المحيط الهندي.
وتقع إندونيسيا على ما يسمى “حلقة النار” في المحيط الهادي التي تهزها الزلازل من وقت لآخر وتصحبها أحيانا موجات مد عاتية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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