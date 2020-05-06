المغرب: تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغرب ية، اليوم الأربعاء، تسجيل 189 حالة إصابة مؤكدة جديدة ب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 5408 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات المستبعدة – بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبية – بلغ 47550 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد حتى اليوم.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغرب ية محمد اليوبي – في لقاء صحفي اليوم – إنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس في البلاد إلى 183 حالة.

وأضاف اليوبي أنه تم تسجيل 179 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية من الفيروس في المغرب إلى 2017 حالة.

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