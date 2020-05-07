مجلس الدولة يوجه هذه الدعوات إلى أهالي برقة

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن برقة بيانًأ أمس الأربعاء، بشأن التطورات السياسية والعسكرية في البلاد، وجهوا خلاله ست دعوات إلى أبناء الإقليم.

تمثلت دعوات أعضاء المجلس في:

أولًا: سحب أبناء برقة من هذه الحرب التي أودت بشبابها حفاظًا على ما تبقى من من أواصر الأخوة والروابط الاجتماعية.

ثانيًا: الدعوة إلى حوار وطني شفاف وصريح بغية الوصول لصيغة تعايش مشترك، تصون الحريات وتضمن الحقوق السياسية والاقتصادية، وتزيل كل التوجسات والمخاوف.

ثالثًا: التأكيد على وحدة ليبيا، وحكمها المدني الديمقراطي، ورفض كل أنواع الانقلابات على المسار الديمقراطي بشكل مباشر أو غير مباشر.

رابعًا: النأي عن خطاب الكراهية وما تثيره وسائل الإعلام المختلفة الممولة؛ لبث الفتن والفرقة بين أبناء الوطن الوحد والاستعاضة عنها بصوت العقل والحكمة لرأب الصدع ولم الشمل.

خامسا: استلهام تجارب الأجداد والأباء لترسيخ السلم الأهلي في برقة، بإطلاق مشروع مصالحة يضمن عودة المهجرين ويحقق العدالة والإنصاف ويحرص على التسامح والعفو.

سادسًا: أن تدفع برقة بأبنائها المخلصين الغيورين على مصلحة الوطن للمساهمة في أي حوار وطني بعيدًا عن أوهام الزعامة والتفرد التي تبحث عن تحقيق مصالحها الضيقة.

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