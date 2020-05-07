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مجلس الدولة يوجه هذه الدعوات إلى أهالي برقة

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن برقة بيانًأ أمس الأربعاء، بشأن التطورات السياسية والعسكرية في البلاد، وجهوا خلاله ست دعوات إلى أبناء الإقليم.

تمثلت دعوات أعضاء المجلس في:

أولًا: سحب أبناء برقة من هذه الحرب التي أودت بشبابها حفاظًا على ما تبقى من من أواصر الأخوة والروابط الاجتماعية.

ثانيًا: الدعوة إلى حوار وطني شفاف وصريح بغية الوصول لصيغة تعايش مشترك، تصون الحريات وتضمن الحقوق السياسية والاقتصادية، وتزيل كل التوجسات والمخاوف.

ثالثًا: التأكيد على وحدة ليبيا، وحكمها المدني الديمقراطي، ورفض كل أنواع الانقلابات على المسار الديمقراطي بشكل مباشر أو غير مباشر.

رابعًا: النأي عن خطاب الكراهية وما تثيره وسائل الإعلام المختلفة الممولة؛ لبث الفتن والفرقة بين أبناء الوطن الوحد والاستعاضة عنها بصوت العقل والحكمة لرأب الصدع ولم الشمل.

خامسا: استلهام تجارب الأجداد والأباء لترسيخ السلم الأهلي في برقة، بإطلاق مشروع مصالحة يضمن عودة المهجرين ويحقق العدالة والإنصاف ويحرص على  التسامح والعفو.

سادسًا: أن تدفع برقة بأبنائها المخلصين الغيورين على مصلحة الوطن للمساهمة في أي حوار وطني بعيدًا عن أوهام الزعامة والتفرد التي تبحث عن تحقيق مصالحها الضيقة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • We hope that would happen but how you can discuss the status of the country and the peace with militias , who wants the country to stay unstable for ever. The problem we are facing in Libya is not with the
    National Accord Government of Tripoli but with Tripoli Militias that control the Government
    The solution is out of hand For Alsaraj and Musrata people in charge the problem of Libya is out of their hand as many years we tried with them to control the criminals but we could not
    Now it is our opportunity to work with Tripoli government to get rid of the criminals in Tripoli but Tripoli Government worried about the financial affairs

    رد