مصرع سبعة أشخاص في تسرب غازي من أحد المصانع الكيميائية بالهند

وكالات-العنوان

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم ونقل مئات آخرون إلى مستشفيات جراء تسرب غازي في مصنع للمواد الكيميائية اليوم الخميس في شرق الهند من خزانات في مجمع تملكه شركة “إل جي تشيم” الكورية الجنوبية.

وأدى التسرب أيضا إلى إصابة عدد من الأشخاص بحالات إغماء في الشوارع وفق ما أعلنته السلطات المحلية في المنطقة.

وأظهرت مشاهد وصور عددا من الأشخاص من بينهم نساء وأطفال، وقد أصابهم الاختناق في شوارع فيزاخابتنام، المدينة الصناعية الساحلية في ولاية أندرا براديش، من جراء تسرب الغاز.

والمصنع الذي تملكه شركة “إل جي بوليمرز” هو أحد فروع مجموعة “إل جي تشيم” ويقع في إحدى ضواحي فيزاخابتنام، وأصدرت الشركة بيانا في كوريا الجنوبية أعلنت فيه وقف تسرب الغاز.

وقال البيان إن “تسرب الغاز بات تحت السيطرة ونستكشف كل السبل لتقديم العلاج السريع للذين يعانون من تنشق الغاز المسرب”.