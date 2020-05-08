وفاة شخصين وإصابة 13 جراء زلزال بإيران

ضرب زلزال بلغت شدته 1ر5 درجة على مقياس ريختر العاصمة ال إيران ية طهران، الخميس، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين.

وذكرت وكالة أنباء ارنا ال إيران ية أن التقارير الواردة من موقع ال زلزال أفادت بوجود حالتي الوفاة علاوة على إصابة 13 شخصا جراء الهلع والتدافع هربا إلى الأماكن المفتوحة والآمنة.

وأضافت أن الكثير من سكان طهران والمدن القريبة من بؤرة ال زلزال خرجوا إلى الشوارع والساحات والأماكن المفتوحة، خوفا من هزات ارتدادية قوية.

وكان ال زلزال ، الذي بلغت قوته 1ر5 درجة على مقياس ريختر، قد هز ضواحي مدينة دامافاند التابعة لمحافظة طهران في وقت متأخر من ليل الخميس.

ووقع ال زلزال على عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض وكان مركزه على بعد 58 كيلومترا من العاصمة طهران. ويعتبر جبل دامافاند بارتفاعه البالغ أكثر من 5600 متر أعلى جبل في إيران . ونظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل، كان أكثرها دموية زلزال ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي ايران في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.

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