بكين: محاولة تايوان الانضمام إلى منظمة الصحة العالمية تلاعب سياسي ولن تنجح

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصين ية “هوا تشون يينغ” إن محاولة تايوان للانضمام إلى منظمة الصحة العالمية والمشاركة في جمعية الصحة العالمية ليست من أجل صحة ورفاهية مواطني تايوان ، بل هو تلاعب سياسي مطلق ولن تنجح.

وأضافت يينغ –في تصريح، اليوم الجمعة، أن “التصريحات ذات الصلة من جانب تايوان غير معقولة على الإطلاق. من المعروف أن الجمعية العامة السادسة والعشرين للأمم المتحدة تبنت القرار رقم 2758 في أكتوبر عام 1971، معترفا بأن جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة القانونية الوحيدة التي تمثل الشعب الصين ي بأكمله، وقد تم حل قضية تمثيل الصين في الأمم المتحدة تماما من الناحية السياسية والقانونية والإجرائية، ما يجسد مبدأ صين واحدة الذي تلتزم به الأمم المتحدة”.

وتابعت يينغ أن “الأمم المتحدة كررت عدة مرات أنها ستصر على معالجة قضية تايوان وفقا لقرار 2758، وأن منظمة الصحة العالمية ، بصفتها هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ينبغي عليها أن تلتزم بقرارات الجمعية العامة. كما أكد القرار رقم 251 الصادر عن جمعية الصحة العالمية على القرار 2758 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي أنه تم تأكيد قضية تمثيل الصين في منظمة الصحة العالمية “.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا