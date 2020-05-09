حقيقة استهداف الجيش لبعض المقار الدبلوماسية في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري،أمس الجمعة، «نفي القيادة العامة القاطع» استهدافها بعض المقار الدبلوماسية في العاصمة طرابلس، معتبرًا القيام بهذه الأفعال يتنافى مع «المواثيق والقوانين والأعراف الدولية» وذلك بعد سقوط قذيفتان صاروخيتان على منتزه طريق الشط بزاوية الدهماني، في المربع الذي توجد فيه مقار الإذاعة، ووزارة الخارجية، وفندق المهاري، والسفارة التركية، ومنزل السفير الإيطالي.

وقال المسماري في بيان، إن القيادة العامة تعهدت في «تقدمها نحو طرابلس» بشكل مباشر بحماية المقار الدبلوماسية كالسفارات الأجنبية ومقرات الهيئات والبعثات الدولية في العاصمة وكذلك مقرات الشركات الأجنبية ومؤسسات الدولة.

وحمل المسماري من وصفهم بـ«العصابات الإرهابية» مسؤولية استهداف السفارات الأجنبية، والهيئات الدولية «من أجل تأليب الرأي العام الدولي على القوات المسلحة».

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