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مصر تدعو في مجلس الأمن إلى تكثيف التعاون الدولي للحفاظ على شرعية النظام متعدد الأطراف

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

شاركت مصر في اجتماع افتراضي ل مجلس الأمن ، دعت إليه إستونيا، بصفتها رئيس المجلس لشهر مايو، إحياءً لذكرى مرور 75 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ألقى السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بيان مصر الذي تساءل عن مدى نجاح النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية ومصداقيته في تحقيق أهدافه الرئيسية، مشيراً إلى أنه رغم نجاح النظام الدولي في منع وقوع حرب عالمية جديدة، فإنه في ذات الوقت لم ينجح بشكل كاف في منع وتسوية النزاعات والصراعات الإقليمية، وكذا في نزع السلاح النووي ومنع انتشاره، الأمور التي مازالت تمثل تهديداً للسلم والأمن والاستقرار الدوليين.
كما أوضح “إدريس”، أنه على الرغم من تحقيق بعض التقدم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان؛ إلا أن أعداداً كبيرة من البشر مازالوا يعانون من الفقر والمجاعات ونقص الاحتياجات الأساسية وعدم إعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار سفير مصر لدى الأمم المتحدة، إلى أن أزمة جائحة كورونا قد اختبرت مفهوم التعاون الدولي، وأظهرت أنه بالرغم من الاحتياج الضروري للعمل متعدد الأطراف؛ إلا أنه مازال لدى المجتمع الدولي قصور شديد في هذا الاتجاه، مؤكداً أنه من الضروري أن يُظهر المجتمع العالمي تضامنًا منسقًا لمواجهة التحديات التي تفرضها الجائحة، وكذا التحديات الحالية والمستقبلية الأخرى بشكل فعال، في إطار رؤية دولية جديدة تستلهم الدروس المستفادة وتؤسس لمرحلة جديدة في النظام الدولي، كشرط ضروري لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والحفاظ على شرعية ومصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • مصر لم نعرف ما دينهم اليوم مع حكومة التلميذ الحسود عبد الفتاح السيسي – حتى المصريين وعلماءهم على مر السنين من زمن الرءيس الراحل جمال عبد الناصر الذين بن ا أسس أنظمة تعتبر مناهضة للدكتاتورية وأسست أنظمة صناعية واجتماعية وقومية وطنية آلى يومنا هذا قتلوا واعدموا …وزجوا في السجون . والذين رجعوا منهم قذفوهم في خرابات الحجر الصحي الذي يشبه الى حد كبير سجن الأربعطاش يوم – فقط حسدا منهم على آي خريج درس وتعب او عمل غي الخارج وتحصل على شهادات علمية تؤهله لمكان وظيفي جيد في وطنه …!!!وهذه حقيقة لا تخفى على المصريين انفسهم –
    وأصبحت مصر ليست كما نعرفها زمان -بلد الأدب والثقافة والأزهر والصدق والوطنية والشجاعة والعروبة –
    أصبحت مصر – بلاد غريبة حتى على اَهلها – وأبناءها – ومشاكلها الآي لا تنتهي في زمن الأفاقين وعبيد المال – والذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا يبتغون عرض الحياة الدنيا – ومشاكل النيل التي تورطوا فيها والانقلابات والتحالف مع دول اعتدت على مواطنين عرب ومسلمين
    – فلا يعتقد الكثيرون ان هذا الشيء يبشر بخير …. في بلاد مليءة بالاحزاب والمذاهب والاثار والطوائف وعدم احترام الحقيقة . فإلى اين ..؟!!! ….

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