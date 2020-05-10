منظمة الصحة العالمية: انتشار وباء كورونا في روسيا ربما يكون وصل إلى ذروته

قدمت منظمة الصحة العالمية بارقة أمل للجهود المستمرة الروسية لمكافحة وباء فيروس كورونا، قائلة إن انتشار الوباء القاتل في البلاد ربما يصل إلى ذروته، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الأحد.

على الرغم من تسجيل روسيا أكثر من عشرة آلاف حالة مؤكدة جديدة يوميا على مدى أكثر من أسبوع وتجاوز إجمالي الإصابات 200 ألف اليوم الأحد، فإن عدد الإصابات تراجع إلى أقل من المستوى الرئيسي وهو 7 بالمائة في السادس من مايو، وتراجعت الإصابات باطراد لتصل إلى 5ر5 بالمائة منذ ذلك الحين.

وقالت ميليتا فوينوفيتش، رئيسة مكتب المنظمة في روسيا في مقابلة عبر الهاتف “ما زالت الحالات تظهر هناك، لكن معدل الزيادة أصبح مستقرا”.

وأضافت “نأمل في استقرار حالات الإصابة، بالنظر إلى الأيام القليلة الماضية”.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد تسجيل 11012 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 209688 إصابة. ووفقا للبيانات، التي نقلها موقع ” روسيا اليوم”، فقد تم تسجيل 88 وفاة ما يرفع الإجمالي إلى 1915 حالة وفاة. وذكر مركز العمليات الحكومي الروسي لمكافحة فيروس كورونا، في بيان له، أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 34306 بزيادة 2390 خلال اليوم الماضي. ونفذت روسيا حتى اليوم أكثر من 4ر5 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا

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