تركيا: قوات حفتر ستكون أهدافا مشروعة

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد، إنها ستعتبر قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، «أهدافا مشروعة» إذا واصلت هجماتها على «مصالحها ومكاتبها التمثيلية» في ليبيا.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن قوات القيادة العامة صعدت هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، لا سيما في طرابلس، دون أي تمييز، «حيث أطلق مهاجمو حفتر أكثر من 100 صاروخ في 9 مايو، بالإضافة إلى نيران مدفعية مكثفة على أحياء سكنية في وسط طرابلس».

وتابعت أن هذه الهجمات شهدت استهداف «البعثات الدبلوماسية بما في ذلك سفارتنا في طرابلس ومطار معيتيقة والطائرات المدنية المعدة للمغادرة والبنية التحتية المدنية الأخرى، وقتل وجرح مدنيين».

وفي النهاية أكد البيان أن تركيا ستواصل دعم حكوم الوفاق «كصديقة وشقيقة».

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