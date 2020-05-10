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تركيا: قوات حفتر ستكون أهدافا مشروعة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد، إنها ستعتبر قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، «أهدافا مشروعة» إذا واصلت هجماتها على «مصالحها ومكاتبها التمثيلية» في ليبيا.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن قوات القيادة العامة صعدت هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، لا سيما في طرابلس، دون أي تمييز، «حيث أطلق مهاجمو حفتر أكثر من 100 صاروخ في 9 مايو، بالإضافة إلى نيران مدفعية مكثفة على أحياء سكنية في وسط طرابلس».

وتابعت أن هذه الهجمات شهدت استهداف «البعثات الدبلوماسية بما في ذلك سفارتنا في طرابلس ومطار معيتيقة والطائرات المدنية المعدة للمغادرة والبنية التحتية المدنية الأخرى، وقتل وجرح مدنيين».

وفي النهاية أكد البيان أن تركيا ستواصل دعم حكوم الوفاق «كصديقة وشقيقة».

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • We can not forget the neighborhood with Tunisia but the Turkish dreams in Libya will lead to complimented problems with Tunisia. Tunisia should not involve with the criminal Ardogan and this will make Tunisia unstable. The National Accord Government of Tripoli is more dangerous for all Libyans and the World than the coronavirous. Turkey has nothing to do with Libya and we value the Turkish economical investment but not the military projects . We respect the Turkish people but we very much hate ARDOGAN. Libya is for Libyans, we can not leave our country to a a group of militia controlled by Turkey. We respect all the countries right and we always take care of all the ambassadors and people and even animals. We feel very sorry when we see a bird being killed. We do not shoot embassies and do not kill civilians but the militias of Tripoli did

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  • وماذا تفعلوا الان تضربوا الدجاج والاسعاف اما الجيش الوطنى فليس على اجندة الاتراك كفاية هبل انتم استنفذتم كل اورقاكم وقتل العديد من الجنود الاتراك وفشلتم فى كل مكان ولم يعد امامكم الا الرحيل ياكلاب فزمن الاحتلال ولى حتى اسرائيل انسحبت من غزة وجنوب لبنان امام المقاومة الشعبية وانتم سترحلوا طوعا او كرها فالشعب الليبى وجيشه العظيم سيدفنكم فى الصحراء ويكسر ما تبقى من انف اردوغان ويدخل المزيد من الخوازيق فى مؤخرته بعد ان اصبح على وشك الافلاس الاقتصادى وديونه الخارجية الواجبة السداد هذا العام اكبر من دخل تركيا بعد انهيار السياحة والصادرات والنقد الاجنبى وزيادة البطالة وثورة الجياع على الابواب وسقوط اردوغان اصبح وشيكا كما قال زعيم المعارضة وكما اكدت استطلاعات الراى فى تركيا رغم تكميم الافواه واعتقال مئات الالاف من المعارضين واستبعاد رؤساء بلديات منتخبين الا ان نهاية هذا الغبى ستكون عبرة لامثاله

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  • Avatar يقول الشعب الليبي =حفتر ، حفتر= الشعب الليبي...معادلة وطنية قومية بطولية ليبية دكت مضاجع الاخوان المفلسين عملاء تركيا:

    قوات حفتر=الشعب الليبي ، الشعب الليبي=قوات حفتر

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  • كل تهديدان اردوغان السابقة سخر منها العالم لانها كلها فشنك واخرها فى سوريا عندما هدد باحتلال المدن التى حررها الجيش السورى وهى على حدود تركية ولم يستطع تنفيذ تهديدة واستدعاه بوتن الى موسكو واذله تركه مع الوفد التركى لفترة طويله فى انتظاره على الباب وعندما حضر القيصر وضع عمدا صورة قيصرة روسية بينهما فى الاجتماع يعرف الجميع انها هزمت الدولة العثمانية ليذكره بماضيه الاسود وغيرها من الوعود الجوفاء فى كل اتجاه اتضح انها اوهام واحلام المعتوه بعد انام ونسى مؤخرته مكشوفة فوضع له حفتر فيها ثلاث خوازيق واحد لوطية وواحد ترهونة وواحد فى مصراته وخازوق كبير فى معتيقة ولاتزال خوازيق السلام تتوالى على المعتوه وتعصف بها عصفا

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  • دورك انتهى يامعتوه الضوء الاخضر الامريكى انتهى بعد وصول بوارج فرنسية حديثة قادرة على اسقاط اى طائرة واغراق اى سفينة تحمل مرتزقة بينما الاشارة خضراء امام المشير من اجل التحرير ثم التعمير وليس لك فيه نصيب فمن صالح ليبيا ان لا يكون لك مصالح فيها

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  • هده خطة الأتراك أولا ضرب السفارة التركيه من قبل المليشيات ثم يخرج الإعلام الكادب ويتهم الجيش بهدا العمل الجبان ومن بعد يستخدم الأتراك طائرتهم لضرب الجيش

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