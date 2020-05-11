وسائل إعلام: مدمرة للجيش الإيراني تقصف بالخطأ سفينة حربية إيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية غير رسمية، بأن مدمرة تابعة للجيش الإيراني قصفت بالخطأ سفينة حربية إيرانية، وأنباء عن مقتل عشرات الجنود، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وأشارت المصادر نفسها إلى أن استهداف سفينة الإمداد الحربية الإيرانية “كوناراك” تم خلال في مناورة في مياه بحر عمان.

ووفقا لتقارير نشرها صحفيون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استهداف الفرقاطة بصاروخ أطلقته فرقاطة “جمران”.

وكتب الناشطون أن الصاروخ الذي استهدف السفينة موجه تلقائيا عبر الرادار، من دون أن تتاح الفرصة لطاقم السفينة بترقبه ومعرفة إحداثياته، وأضافوا أن “الصاروخ اللعين قام بعمله بشكل جيد”.

وأضافت التقارير أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن حصيلة القتلى الرسمية.

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