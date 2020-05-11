كورونا يعود من جديد إلى منشأ الفيروس في ووهان الصينية

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الإثنين، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين في العاشر من مايو في أعلى زيادة يومية منذ 28 أبريل.

وأوضحت البيانات أن من بين الحالات الجديدة سبع حالات لمسافرين قادمين من الخارج مقارنة بحالتين واردتين من الخارج تم تسجيلهما في التاسع من مايو.

وسجلت خمس من الحالات الجديدة في مدينة ووهان بوسط الصين ؛ حيث بدأ تفشي فيروس كورونا لأول مرة في أواخر 2019 فيما يمثل أعلى عدد من حالات الإصابة منذ 11 مارس.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 82918، حالة بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.

وتراجع عدد المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض إلى 12 في العاشر من مايو مقابل 20 قبل يوم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا